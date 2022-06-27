Ukrayna’nın en zengin insanı, AİHM’de Rusya’ya dava açtı

Ukrayna’nın Mariupol kentinde haftalarca Rus ordusu ve Ukrayna güçleri arasında çatışmalara sahne olan Azovstal çelik fabrikasının sahibi olan ülkenin en zengin ismi Rinat Ahmetov, Rusya’ya AİHM’de dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın en zengin insanı olan Rinat Ahmetov, Rus işgali nedeniyle yaşadığı maddi kaybın telafisi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Rusya'ya dava açtı.

Rusya'nın ele geçirdiği stratejik liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasının sahibi olan Ahmetov, Rusya'yı mülkiyet haklarını ağır şekilde ihlal etmekle suçluyor.

Mariupol'de yüzlerce Ukrayna askeri ve sivil, Rusya'nın kenti ele geçirmesinin ardından haftalar boyunca Azovstal fabrikasında mahsur kalmıştı. Daha sonra çok sayıda Ukrayna askeri Rusya'ya teslim olmuştu.

‘ŞEYTAN CEZASIZ KALAMAZ’

Ahmetov'un sahibi olduğu System Capital Management şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Mariupol'deki fabrikayı ele geçirmesinin “mülkiyet hakkı ihlali” olduğu belirtildi. Ahmetov, AİHM'den Rusya'nın şirketleri tarafından üretilen çelik ve tahılı yağmalamasını durdurmasını da talep etti.

Açıklamaya göre Ukraynalı iş insanı, “Şeytan cezasız kalamaz. Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkına yönelik suçları korkunç ve sorumlulardan hesap sormalıyız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın en zengin insanı Ahmetov'un 2013'te 15 milyar doları aşan serveti, ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçılarla yıllardır süren savaş ve şubatta başlayan Rus işgali nedeniyle büyük yara almıştı. Ahmetov, geçen ay yaptığı açıklamada, Mariupol'deki Rus bombardımanı nedeniyle sahibi olduğu ülkenin en büyük çelik şirketi Metinvest'in kaybının milyarlarca doları bulduğunu söylemişti.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan davayla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, AİHM kararlarının artık Rusya'da geçerli olmadığını belirtti. Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması'nda bu ay başında yapılan oylamada AİHM kararlarının artık ülkede uygulanmamasına karar verilmişti.

Rusya, Ukrayna'daki tahıl ve çelik ürünlerini çalarak ihraç ettiği suçlamalarını reddediyor.

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