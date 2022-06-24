Ülkesinde zor günler geçiren Boris Johnson’dan Türkiye açıklaması

Son haftalarda ülkesinde koltuğu sallantıda olan ve gündemden düşmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna savaşının tetiklediği tahıl krizi ile ilgili açıklama yaparak Türkiye'den bahsetti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde koltuğu sallantıda olan ve dün gece gerçekleşen oylamada parlamentodaki üstünlüğünü yitiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı ile patlak veren tahıl kriziyle ilgili konuştu.

İngiliz haber ajansı Reuters’a açıklamalarda bulunan Johnson, Ukrayna’nın güneyinden tahılların çıkarılması için çalışabileceklerinin sinyalini verdi. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Kiev yönetiminin limanlarında hareketlilik durma noktasına gelmiş ve 20 milyon tondan fazla tahıl silolarda kalmıştı.

Büyük bir gıda krizini engellemek için aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke devreye girdi. Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya ile bir güvenli geçiş alanı oluşturulmasını isterken, Moskova yönetimi ise Batı’nın uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını şart koşarak durumu çetrefilli bir hale getiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Johnson, “Yapılacak iş var. Şu an Türklerle ve diğer Avrupalı dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışarak ne yapabileceğimize bakıyoruz” dedi. Johnson, İngiltere’nin bütün olasılıkları ve seçenekleri düşündüğünü de dile getirdi.