Ülkeyi karıştıran PKK yanlısı İsveçli siyasetçi resmen tehdit etti, taleplerini sıraladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'yla yakınlaşma sürecine giren İsveç'te gündem terör örgütü PKK ve uzantılarıyla organik bağı olan siyasetçi Emine Kakabaveh... Dün İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen Kakabaveh, buna karşılık terör örgütüne yeterli destek verilmediğini öne sürerek tehditlerini sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç’te gündem hükümeti parmağında döndüren siyasetçi Emine Kakabaveh… Dün İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson’a yönelik güvensizlik oylamasında verdiği oy ile hükümetin düşmesinin önüne geçen Kakabaveh, yeni taleplerini sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da iadesini istediği Kakabaveh’in talepleri ise Ankara-Stockholm hattında gerilimi artıracak gibi gözüküyor.

Johansson’a destek veren ve bu sayede başbakan Magdalena Andersson ve hükümetinin de istifa etmesine yol açacak oylamada destek veren Kakabaveh’in buna karşılık yeni talepleri olduğunu İsveç medyası yazdı. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, Kakabaveh’in terör örgütlerine destek konusunda İsveç hükümetinin yeterli adımları atmadığını düşündüğünü yazdı.

Gazete Kakabaveh’in parti genel sekreteri Tobias Budin ya da Johansson ile “Kürtlere destek” konusunda yeni müzakereler talep ettiğini de aktardı. İsveç hükümetinin, daha önce verilen sözleri yerine getirmediğini iddia eden Kakabaveh, eğer terör örgütlerine yeterli destek verilmemesi durumunda gelecek hafta yapılacak hükümet bütçesinde ret oyu verebileceğinin de sinyalini verdi.

Kakabaveh, “Ben onlara Mayıs ayının başında yazdım ve eğer sözlerini tutmazlarsa onlar için oy vermeyeceğimi söyledim” diyerek gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerini engelleyebileceğini dile getirdi.

Dünkü oylamayı değerlendiren Kakabaveh, “Büyük bir kaos olmaması iyi hissettiriyor. Çünkü bu gerçekten çok zor bir durumdu. Yaptığım en zorlu görevlerden biriydi. Her şeyin bu kadar ortasında olmak hiç de saçma gelmedi” dedi.

Birkaç gün içinde Sosyal Demokratlarla bir toplantı yapılmasını istediğini dile getiren Kakabaveh aksi takdirde gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerini engelleyeceğinin sinyalini verdi.

HÜKÜMETTİN EN BÜYÜK VAADİNİ ÇÖPE ATABİLİR

Gelecek hafta yapılacak seçimler ise 100 gün sonra sandığa gidecek hükümet için büyük bir öneme sahip. Zira Sosyal Demokratlar’ın en büyük vaatlerinden biri emekliye yapılacak ek yardımlar olacaktı. Eğer Merkez Parti bu oylamaya karşı çıkarsa -ki bu henüz netleşmedi- Kakabaveh’in oyu yine kritik bir öneme sahip olacak.

Expressen’e konuşan Kakabaveh, “Eğer bu hafta benimle masaya oturup gelecekte ne yapacaklarını tartışmazlarsa, daha önce yapılan anlaşmalarda neyin ters gidip gerekliliklerini yerine getirmediklerini söylemezlerse bu durum bütçe oylamasını etkileyecektir” dedi.

HÜKÜMETTEN TALEPLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Kakabaveh’in “talepleri” de İsveç basınında yayınlandı… İsveç basınında yer alan haberde, Kakabaveh’in İsveç’te yaşayan 130’dan fazla PKK uzantısı YPG’li teröristin hayatlarını daha rahat ve istihbarat birimlerinden uzakta yaşaması gerektiğini talep ettiği belirtildi.

Sosyal Demokratlar’ın bu konuda harekete geçmesini isteyen Kakabaveh ayrıca Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunun da devam etmesini talep etti. Kakabaveh, “Hükümet bazı şeyler yaptı ama çok karmaşık mesajlar veriyor. Hem YPG ve YPJ’yi terör örgütü olarak tanıyıp hem de onlara destek vermek olmaz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın iadesini istediği İsveçli vekil resmen emir verdi: Boyun eğmemeliyiz

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'ndan talebi ortaya çıktı: O bakanın kovulmasını istiyor