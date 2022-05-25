Ünlü Fransız iş insanı ‘seks ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa’nın en zengin isimlerinden biri olan Jacques Bouthier, genç kızları Paris’teki dairesinde alıkoyarak cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa'nın en zengin isimlerinden 75 yaşındaki Jacques Bouthier, reşit yaşta olmayan kız çocuklarını “seks kölesi” olarak ilişkiye zorlama, seks ticareti ve tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fransa'nın en büyük sigorta şirketlerinden birinin kurucusu olan Bouthier'ın eşi ve dört kişiyle beraber gözaltına alındığı bildirildi. Serveti 160 milyon euro'yu bulan iş insanının en az 7 genç kızı Paris'teki dairesinde cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyor.

Bouthier, 22 yaşındaki bir kadının 5 yıl boyunca ünlü iş insanı tarafından “seks kölesi” olarak zorla alıkonduğu yönünde polise yaptığı ihbar üzerine gözaltına alındı. Genç kızları 20 yaşına kadar dairesinde alıkoymakla suçlanan Bouthier ise hakkındaki iddiaları reddederek kendisine şantaj yapıldığını savunuyor.

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