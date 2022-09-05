Ünlü iş insanı 18’inci kattaki dairesinden atladı: Eşinin önünde intihar etti

Hakkında usulsüzlük suçlaması bulunan iş insanı yaşadığı lüks binadaki evinin balkonundan atlayarak yaşama veda etti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli ev ürünleri zinciri Bed Bath & Beyond’un Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gustavo Arnal önceki gün New York’un ikonik binalarından “Jenga” lakaplı gökdelendeki evinin balkonundan atlayarak yaşamını sonlandırdı.

Son haftalarda hakkında usulsüzlük yaptığı ve borsada manipülasyona sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma ve yasal işlem başlatılan Arnal’ın ölümü ülkede şok etkisi yarattı. Aşağı Manhattan’ın Tribeca bölgesinde bulunan lüks gökdelendeki 18’inci katta yaşayan adamın neden intihar ettiği ise açıklanmadı.

İki çocuk babası olan 52 yaşındaki Arnal’ın şirketin mali durumu ile ilgili yanlış bilgi vererek hisse değerlerini artırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fakat Arnal’ın intihar ettiği sırada eşi Alexandra’nın da evde olduğu öğrenildi. Arnal’ın eşine intihar öncesinde bir şey demediği ve bir intihar mektubu da bırakmadığı kaydedildi.

57 katlı lüks binada daire fiyatlarının 50 milyon dolara kadar ulaştığını aktaran New York Post, Arnal’ın düşüşünden dolayı yoldan geçen bir kişinin daha yaralandığını duyurdu.

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