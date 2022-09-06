Ünlü şirketin varisi kayboldu

ABD'de büyük bir toptan dağıtım şirketi olan Orgill'in sahibi milyarder iş insanı Joseph Orgill'in torunu Eliza Fletcher cuma günü koşuya çıktığı sırada kaçırıldı. Aile Fletcher'ı bulana büyük ödül vaat ederken, şüpheli bir kişi ise tutuklandı.

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ABD, ülkenin en büyük şirketlerinden Orgill’in kurucusu milyarder iş insanı Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher’in koşuya çıktığı sırada kaçırılmasının şokunu yaşıyor.

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Tennessee eyaletindeki Memphis Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Eliza Fletcher, sabahın erken saatlerinde burada koşu yaparken kaçırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde bir adamın siyah bir GMC SUV’den inerken görüldüğünü ve Fletcher olduğu düşünülen bir kadını zorla araca bindirirken görüldüğünü söyledi. Araç uzaklaşmadan önce yaklaşık dört dakika boyunca olay yerinde mücadele verdikleri belirlendi.

Olay yerinde kadına ait cep telefonu ve şüpheli 38 yaşındaki Cleotha Abston’a ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu.

Şüpheli Abston, polisin tariflere uyan bir aracı tespit etmesinin ardından cumartesi sabahı tutuklandı.

Memphis Polis Departmanından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Cleotha Abston, adam kaçırma ve delilleri karartmakla suçlandı. Yeminli ifadesinde, Abston, Fletcher’ın yerini söylemedi.

Şüpheli bulunsa da 34 yaşındaki Fletcher’dan hala bir iz yok…

Polis, Fletcher’ın kaybolduğu bölge yakınlarında bir kadın cesedine rastladıklarını duyurdu. Ancak henüz cesede otopsi yapılmadığı aktarıldı.

Yetkililerin açıklamasına göre şüpheli kadının ortadan kaybolmasının ardından arabasını temizledi ve üzerindeki kıyafetleri yıkadı.

Orgill’in kurucusunun torunu olan Fletcher’dan, ortadan kayboluşunun üzerinden bugün 5 gün geçti. Ancak genç kadından hala haber alınamaması ailesinden endişeye yol açtı.

Ailesi, Fletcher’ı bulana 50 bin dolar vereceğini söyledi.

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