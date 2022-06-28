Ürdün’de gemi patladı: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Ürdün'de dün gece Akabe limanında yaşanan patlamada ölü sayısı artıyor.

Sozcu.com.tr

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Ürdün’ün Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu tankın düşerek patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı her dakika artıyor…

Yetkililer ölü sayısının en az 12 olduğunu ve yaralı sayısının da 251 olduğunu duyurdu.

Yerel bir sağlık yetkilisi olan Dr. Jamal Obeidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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