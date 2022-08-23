Üst düzey yetkiliden çarpıcı iddia: Erdoğan Esad ile görüşecek mi?

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Esad yönetimi ile diyalog sinyalleri veren açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İngiliz The Guardian gazetesine konuşan üst düzey bir yetkili, iki ülke arasındaki diplomasi sürecini değerlendirirken, şu anki konumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerine de dikkat çekti.

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Son dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere iktidar, Suriye’de Esad yönetimi ile diyaloga açık kapı bırakmış, Erdoğan, Esed’den ‘kardeşim Esad’a’ dönüş sinyali vermişti.

Bu açıklamalar gündemdeki yerini korurken, bugün de Çavuşoğlu Türk ve Suriye istihbarat örgütleri arasında görüşmelerin olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Suriye politikasındaki bu değişim, uluslararası kamuoyunda da gündem olurken, İngiliz The Guardian gazetesi, son dönemde iki ülke arasında yaşananları masaya yatırdı.

‘PUTİN’İN ONAYINI ALAMADIĞI İÇİN…’

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin Şam ile ilişkileri normalleştirme yönündeki hareketlerin bölgedeki terör örgütlerinde korku yarattığını yazdı. Gazete, Erdoğan’ın Soçi’de geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldikten sonra olası Suriye operasyonunu da rafa kaldırdığını öne sürdü. The Guardian, “Putin’in onayını alamayan Erdoğan, diplomasi yoluna başvurmuşa benziyor.” ifadelerini kullandı.

Gazete, Esad yönetimi ile Türkiye arasında doğrudan temasın yakın zamanda pek olası görünmediğine dikkat çekerken, Türk ve Suriyeli istihbarat örgütlerinin düzenli olarak görüştüğünü belirtti.

‘ESAD KONUMUNU ÇOK DA ZORLAMAMALI’

Lübnanlı bir üst düzey yetkili iki ülkenin diyalog süreci ile ilgili olarak isim vermeden önemli açıklamalarda bulundu. Üst düzey yetkili, “Diyalog süreci aşamalı olacak. Türklerin mesajı çok açık. PKK sorununu çözmek istiyorlar ve Esad'ın da ilk kez elinde bir koz var. Fakat bunların hepsi Putin sayesinde gerçekleştiği için Esad mevcut konumunu çok da zorlamamalı” dedi.

Erdoğan geçtiğimiz hafta, Ukrayna dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, “Erdoğan, “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. ” demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geçtiğimiz hafta, Suriyeli muhalif gruplar ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti arasında uzlaşma çağrısı yapmış, bölgedeki kalıcı barışın sağlanması için bu durumun gerekli olduğunu vurgulamıştı.

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