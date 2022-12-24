Vapurdan atlayan mahkum kayıplara karıştı

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında hareket halinde olan yolcu vapurundan bir mahkûm, polislerin arasından denize atlayarak kayıplara karıştı. Mahkûm için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaşar ANTER

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İzmir'in Çeşme İlçesi'ne 5 mil uzaklıktaki Sakız Adası'na yaklaşmaya çalışan Nisos Samos isimli yolcu gemisinden atlayan mahkumun kayıplara karıştığı belirtildi.

Yunan basınına yansıyan habere göre, Ege'deki Psara Adası'ndan Sakız Adası'nı nakledilen 44 yaşındaki bir mahkûm, bu sabaha karşı kendisini cezaevine getiren polislerin arasından kurtularak bir anda denize atladı. Mahkûmun atlamasından sonra vapurda alarm verildi ve motorları durduruldu.

Sakız Adası ile Çeşme arasında Yunanistan sahil güvenlik botlarının denizden, helikopterlerle ise havadan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yunanistan makamlarının bir ihtimale karşı Çeşme bölgesindeki Türk makamları ile temasa geçtiği belirtildi.