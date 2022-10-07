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Vatikan’da Papa’yı göremeyen turist, 2000 yıllık heykelleri kırdı

Vatikan'ı ziyaret eden ABD’li turist, yetkililer Papa Francis’le görüşmesine izin vermeyince sinirlenerek müzedeki heykellere saldırdı.

Sozcu.com.tr
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Vatikan’da Papa’yı göremeyen turist, 2000 yıllık heykelleri kırdı

Vatikan'da ABD'li bir turist, Papa'yı göremeyince Roma döneminden kalma iki heykeli kırdı.

65 yaşındaki ABD'li turist, yetkililer Papa Francis'le görüşmesine izin vermeyince sinirlenerek müzedeki iki heykeli devirdi. Heykellerde orta düzeyde hasar oluştuğu belirtildi.

Bir müze yetkilisi, turistin garip davranışlar sergilediğini ve 2000 yıllık heykellere zarar verdikten sonra gözaltına alındığını aktardı. Heykellerin restorasyonunun da yaklaşık 15 bin dolara mal olacağı kaydedildi.

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