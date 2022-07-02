Venedik’e gitmek isteyenler dikkat: Günübirlik gideceklerden para alacaklar

İtalya'nın turistik kenti Venedik, 16 Ocak 2023'ten itibaren günübirlik tatile gelenlerden para almaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’nın belki de en turistik kentlerinden biri olan Venedik’te turistlere yönelik yeni bir kısıtlama alınması kararlaştırıldı.

İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada 16 Ocak 2023’ten itibaren Venedik’e gitmek isteyen turistler 3 ile 10 euro ödemek zorunda kalacak. Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde ya da önceden randevu yapılmasına göre bu fiyatın değişeceği kaydedildi.

Venedik’te otel ya da bir konutta kalmayacak kişilerden bu parayı internet üzerinden ödemesi ve rezervasyon yapılması istenecek.

Önceden kayıt yaptırarak “Venedik’e giriş parasını” ödeyen kişilere bir QR kod gönderilecek ve bu kod sorulması durumunda polislere gösterilebilecek. Eğer günübirlik tatile gelenler bu kaydı yaptırmazsa 300 euroya varan para cezası ödemek zorunda kalacak.

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