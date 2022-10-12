Venezuela’da heyelan felaketi büyüyor, Maduro afet bölgesine gitti

Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, Las Tejerias kentinde, toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 43’e çıktığını bildirdi. Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek “Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi” ifadelerini kullandı.

Las Tejerias’ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100’ü bulabileceğini belirtmişti.

Venezuela’nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor. Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün “ulusal yas” ilan etmişti. (AA)

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