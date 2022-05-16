Yaptırımlardan kaçan 5 Rus oligarkın yatı Türkiye’de

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve AB'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklar çareyi mal varlıklarını kaçırmakta buldu. Süper yatlar ve özel jetlerin en popüler rotası ise Türkiye haline geldi. Şu anda Türkiye'de 5 Rus oligarka ait süper lüks yatların bulunduğu belirlendi. Verilere göre, bazıları yaptırımlardan kaçıp bir limana demirlerken, bazıları Türkiye'nin farklı koylarını keşfediyor...

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Rus oligarklarına ait beş süper yat, Ukrayna’nın işgali tarafından tetiklenen Batı yaptırımlarından kaçınmak amacıyla Türkiye’de demirledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan Rus oligarklar sahip oldukları lüks gemiler ve özel jetleri kaçırmayı sürdürüyor. Yine Rus oligarkların bir numaralı tercihi Türkiye olurken, son olarak gemi takip sitesi Marine Traffic’e göre, Moskova’daki Domodedovo havaalanının sahibi Dmitry Kamenshchik, 400 milyon dolarlık lüks yatını Türkiye’ye getirdi.

Geminin, ‘kara para aklama ve silah kaçakçılığı’ suçlamaları nedeniyle ABD tarafından soruşturma altına alındığı ve 22 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nden ayrıldığı açıklandı.

ROTASI TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ

Marine Traffic’e göre Flying Fox’un varış noktası tam olarak bilinmese de rotasının Türkiye olduğu belirlendi.

Marine Traffic verilerine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky’ye ait 85 milyon dolarlık bir süperyat olan Ragnar da 6 Mayıs’tan beri Marmaris’te bulunuyor.

Norveçli kamu yayıncısı NRK’nın bildirdiğine göre, yaklaşık 70 metre uzunluğundaki gemi, 30 Mart’ta yaptırımlar nedeniyle Norveç’ten ayrıldı ve Türkiye’ye doğru yola çıktı.

TÜRK SULARINDA GEZİNTİ YAPIYOR

Batı’nın yaptırımlarından mal varlıklarını kaçıran isimlerden biri de Alexander Abramov oldu. Putin’e yakınlığıyla bilinen ve çelik imalatçısı Evraz'ın ortağı olan Alexander Abramov’un süper yatı Titan 22 Nisan’da Dubai’den yola çıktı ve Fethiye’ye ulaştı. Geminin, 5 Mayıs’tan beri Türk sularında gezindiği ve şu an Güvercinlik beldesine yakın olduğu belirlendi.

Chealsea’nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’in 600 milyonluk süper yatı Solaris ve 700 milyon dolarlık Eclipse de Türkiye’de bulunuyor. Mart ayı sonundan beri Türk sularında bulunan yatlardan Solaris Yalıkavak kıyılarında demirliyken, Eclipse, Göcek yakınlarında seyir halinde….

Uzmanlara göre, Türk hükümeti Rusya’ya yönelik yaptırımlara dahil olmadığı için bu beş yatın ele geçirilme riski oldukça az. Süper yatlar konusunda uzmanlaşmış Keystone Law ortağı Benjamin Maltby, ABD merkezli Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Bu süper yatların kaderi, sahiplerinin Türk hükümeti ile olan ilişkisine bağlı. Diğer türlü, ABD ve AB’yi beklemek zorunda kalabilirler ve bu çok uzun sürebilir.” dedi.

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