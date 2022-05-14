Yeni kriz yolda: Rusya’ya girmek için referandum kararı çıktı

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 80. güne girerken, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya’da da bölgede tansiyonu artıracak gelişmeler yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Güney Osetya lideri Anatoli Bibilov, referandum yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Güney Osetya Seçim Komisyonu da referandum için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Son seçimi kaybeden Bibilov'dan koltuğu 21 Mayıs'ta devralacak olan Alan Gagloyev, daha önce TASS'a yaptığı açıklamada Rusya'dan onay alır almaz referanduma gideceklerini söylemişti.



RUSYA, GÜRCİSTAN'LA DA SAVAŞMIŞTI

Rusya ile Gürcistan 2008'de Güney Osetya'da savaşmış, bu süreçte Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişti. Rusya, bu iki bölgenin bağımsızlığını tanırken Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Ukrayna'daki Rus işgali sürerken Güney Osetya'da düzenlenecek referandum, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, daha önce referandum açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. ABD ve Avrupa Birliği de, Rusya’nın Güney Osetya’daki varlığının Gürcistan’ın egemenliğine aykırı olduğunu belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Ukrayna’nın doğusundaki Moskova destekli Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatmıştı. Rusya, 2014’te de Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı Rusya’ya katılımı onaylayan referandum sonrasında ilhak etmişti.

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