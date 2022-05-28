Yeni virüs hızla yayılıyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Coronanın ardından dünyada bu kez de maymun çiçeği hastalığı korkusu başladı. Latin Amerika ülkeleri arasında ilk olarak Arjantin'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü Meksika'ya da sıçradı. 20'den fazla ülkede görülen yeni virüsle ilgili uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü Meksika'ya da sıçradı.

Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lopez Gattel Ramirez tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Mexico City’de ABD’de ikamet eden 50 yaşındaki 1 erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ve virüsü muhtemelen Hollanda’da kaptığı belirtildi.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Müsteşar Ramirez, hastanın şu anda Mexico City'deki bir klinikte gözetim altında tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklarken, hastanın yakında iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili vatandaşları uyaran Müsteşar Ramirez, virüsün insandan insana temas yoluyla bulaştığını, hava, su veya yiyecekler ile bulaşmadığını ifade ederken, şu anda maymun çiçeğinin büyük bir salgın değil vakalar şeklinde görüldüğünü bildirdi.

20'den fazla ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü nedeniyle çoğu Avrupa’da olmak üzere 300’den fazla kişinin enfekte olduğu biliniyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Öte yandan hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü yeni tehlikeleri ortaya çıkarıyor. İngiltere’de şu ana kadar yüzden fazla kişide tespit edilen maymun çiçeği virüsü için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu.

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