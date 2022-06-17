Yetkililer açıkladı: ABD, İsrail’in Suriye’deki saldırılarına gizli destek veriyor

Türkiye’nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlıkları uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırılarıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Suriye’ye operasyon hazırlıkları tartışma yaratırken Suriye’de İran-İsrail-ABD üçgeninde de gerilim artıyor. Son dönemde Suriye'ye hava saldırılarını artıran İsrail'in birçok saldırıyı ABD'yle koordinasyon içinde düzenlediği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail Suriye'de İran ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüyle bağlantılı hedeflere saldırılarda ABD'yle gizli bir işbirliği yapıyor. Haberde, ABD ve İsrail'in bu saldırılarla İran'ın Hizbullah'a silah akışını ve Suriye'deki faaliyetlerini engellemeye çalıştığına dikkat çekildi.

ABD'li eski ve yeni yetkililer, İsrail'in yıllardır Suriye'yi hedef alan saldırılar öncesinde kapalı kapılar ardında Pentagon'dan onay aldığını aktardı. İki ülkenin, İsrail saldırılarının ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e yönelik askeri faaliyetleriyle çakışmaması için beraber çalıştığı belirtildi.

Wall Street Journal, ilk defa ortaya çıkan bu resmi koordinasyonun, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki gerilime dahil olmak istememesi nedeniyle gizlice sürdürüldüğünü yazdı. Öte yandan ABD'nin İsrail'in hedefleri belirlemesine yardım etmediği kaydedildi.

İRAN, SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRILARA HIZ VERDİ

İsrail'in geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sonrasında hasar gören Şam Uluslararası Havalimanı, tüm uçuşları geçici olarak durdurmuştu.

Suriye'de İran ve İsrail arasında gerilim hızla büyürken İran, ABD askerlerinin konuşlandığı Suriye'deki askeri üslere İHA saldırılarını da hızlandırdı. İran'ın Suriye'nin Al-Tanf bölgesindeki ABD üssüne İHA saldırıları son dönemde arttı.

ABD yönetiminin eski üst düzey yetkililerinden Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü danışmanı Dennis Ross, “İran'ın silah sevkiyatı ve bölgede gücünü artırma çabalarını önleme yönünde ABD'nin İsrail'e gizli bir desteği var ama bu konuda parmak izi bırakmak istemiyorlar” dedi.

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik artan saldırıları, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonunun gündemde olduğu bir döneme denk geliyor. Hem ABD hem de İran, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon düzenleme yönündeki planına karşı çıkıyor.

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