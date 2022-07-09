Yıldırım evin çatısından girdi, aile ölümden döndü

Yunanistan’ın Selanik ve Larissa kentlerindeki sağanak yağışlı hava iki kentte hayatı felç etti. Bir evin çatısından giren yıldırım evde yangın çıkardı, şans eseri alt katta oturan 4 kişilik aile ölümden döndü.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Selanik ve Larissa kentlerindeki sağanak yağışlı hava iki kentte hayatı felç etti.

Birçok yol sular altında kalırken otomobiller sürüklendi, elektrik ve iletişim hatlarında aksamalar oldu.

Bazı köy yolları heyelandan kapandı. Larissa ve Selanik itfaiyeleri ve Afet Birimi alarma geçti.

YANGIN ÇIKTI

Larissa Kenti Agia Paraskevi Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında Karditsis Caddesi'ndeki bir evin çatısından giren yıldırım büyük bir delik açtı ve evin ikinci katında yangın çıkmasına neden oldu.

Yıldırım düşmesi anında evin alt katındaki salonda oturan iki çocuklu aile büyük şok yaşayarak evden uzaklaşarak itfaiyeden yardım istedi.

Evin ikinci katında bulunan yatak odalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak evde büyük hasar meydana geldi. Evin çatısından giren yıldırımın yarattığı manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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