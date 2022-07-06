Yunan Bakandan Türkiye çıkışı: ‘Oyunu kuralına göre oynamak zorunda’
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik tırmanırken, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'yi hedef aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde tırmanırken, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da katıldığı bir konferansta Türkiye’yi hedef aldı.
Panagiotopoulos, Yunanistan’ın Türkiye ile angajmana açık olduğunu ancak Ankara’nın ‘kurallara göre oynamaya’ başlaması gerektiğini söyledi.
Yunan Bakan, “Türkiye ile anlaşmak istiyoruz ama Türkiye oyunu kuralına göre oynamak zorunda.” dedi.
Dün de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile son dönemde Ege'de artan gerilim hakkında, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” demişti.