Yunan bakandan yeni açıklama: Türkiye’nin Yunan karşıtı hezeyanı Türkleri etkilemiyor

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde tansiyon hızla yükselirken, Türkiye'de düzenlenen bir ankette katılımcıların çoğunun “Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim seçim gündemi yaratmak için” demesi Atina'da memnuniyet yarattı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anketten duyduğu memnuniyeti hem mecliste hem de Twitter'da dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de halkın büyük bölümünün Türk hükümetinin Yunanistan karşıtı açıklamalarından etkilenmediğini söyledi.

Türkiye’de bir araştırma şirketinin anketine göre, halkın yarısından fazlasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin “hükümetin seçime yönelik gündem yaratma çabası olduğunu” düşündüğü bildirilmişti. “Yunanistan ve Türkiye arasında son bir aydır süren gerginlik sizce seçime yönelik bir gündem yaratma çabası mıdır?” sorusuna, katılımcıların yüzde 51,5’i “evet”, yüzde 26,2’si “hayır”, yüzde 18,6’sı “haberim yok” yanıtını vermişti. Türkiye ile Yunanistan arasında düşmanlık olmadığını düşünenlerin oranı da yüzde 64 olmuştu.

YUNAN BASININDA SES GETİRDİ

Bu anket Yunanistan'da da gündem oldu. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının son dönemde Yunanistan'a karşı tonunu yükselttiğini hatırlatıp ankete değinerek “Erdoğan'ın Yunanistan'a saldırıları siyasi olarak etki etmiyor” başlığını kullandı.

Anketle ilgili son açıklama da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan geldi. Yunan bakan, dün mecliste yaptığı konuşmada “Türk halkının hükümetin Yunan karşıtı hezeyanından etkilenmediğini” belirtti. Söz konusu anketin de bunun kanıtı olduğunu savunan Dendias, Türkiye'nin “revizyonist politikalardan” vazgeçmesini ve yüzüne Avrupa'ya dönmesini umduklarını kaydetti. Dendias, Rusya'nın Ukrayna'daki başarısızlığının revizyonist politikaların eskidiğin gösterdiğini de belirtti.

Yunan bakan, Türkiye'yle ilgili konuşmasını Twitter hesabında da “Son anket sonucundan büyük mutluluk duyuyorum” notuyla paylaştı.

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