Yunan basını: Miçotakis, Türkiye’yi AB’ye şikayet edecek

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde tansiyon yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bugün gerçekleşecek Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye konusunu ele alacağı ve Ankara yönetimini AB'ye şikayet edeceği aktarıldı. Yunan basını tarafından sızdırılan taslak metninin ardından Türk yetkili 'misilleme' yanıtı verdi.

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Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son dönemde gerginlik tırmanırken, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesine göre, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in bugün gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile yaşanan krizi gündeme getirmesi bekleniyor.

Miçotakis’in Türkiye’yi AB’ye şikayet edeceğini aktaran gazete, iki gün sürecek zirve sonunda AB’nin Türkiye’nin davranışlarını kınayacak bir metin hazırlamasını beklediklerini vurguladı.

‘AB’DEN KINAMA BEKLENİYOR’

Yunanistan merkezli yayın kuruluşu EURACTIV tarafından alıntıları yayınlanan sonuç taslağına göre, AB liderlerinin Türkiye’nin Yunanistan’a karşı yeni tırmanışını bir kez daha kınaması bekleniyor .

Taslakta, “Avrupa Konseyi, Türkiye’nin son dönemde tekrarlanan eylem ve açıklamalarından duyduğu derin endişeyi ifade etmektedir. “Türkiye, tüm AB üye devletlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir.” ifadeleri yer aldı.

ANKARA’DAN MİSİLLEME YANITI

EURACTIV’in Yunan baskısında, Ankara’nın Yunan Başbakan Miçotakis’in AB zirvesindeki tutumunu dikkatle izleyeceği de vurgulandı. Eğer belirtildiği gibi Miçotakis Türkiye’yi şikayet ederse, Ankara’nın da ay sonundaki NATO zirvesine Ege Denizi’nde silahlandırılan adaları gündeme taşıması bekleniyor.

Üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi EURACTIV’in Yunan baskısında yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bu haftaki AB zirvesindeki tutumunun, Türkiye’nin adaların askerden arındırılması konusunu bu ay içinde yapılacak NATO zirvesinde gündeme getirip getirmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.

‘EĞER YUNANİSTAN SALDIRGAN BİR TUTUM İZLERSE…’

İsmi açıklanmayan Türk hükümet yetkilisi gazeteye verdiği demeçte, “Türkiye’nin Yunanistan’a NATO’da nasıl davranacağıyla ilgili tutumu, tamamen Yunanistan’ın söylemlerine bağlı olacak. Önce Yunanistan’ın nasıl davranacağını göreceğiz, ondan sonra dozu ayarlayacağız.” dedi.

Yetkili, Yunanistan başbakanının AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik tutumunun saldırgan olması durumunda Ankara’dan da NATO’ya benzer bir tepki gösterebileceğini ima etti.

Avrupa Komisyonu Dışişleri Komitesi Sözcüsü Peter Stano daha önce yaptığı açıklamada “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tüm tehditleri ve eylemleri durdurmalı ve tüm AB Üye Devletlerinin karasuları ve hava sahasındaki egemenliğine saygı göstermelidir” demişti.

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