Yunan basını yazdı: NATO Zirvesi’nde Erdoğan’dan sürpriz talep

Bu hafta bütün dünyanın gözü kulağı İspanya'nın başkenti Madrid'e çevrilmişken yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya Yunanistan ile ilgili talepler sunmaya hazırlandığını yazdı.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanırken, gözler, salı gününden perşembe gününe kadar İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Denizi’ndeki adaların silahsızlandırılması sorununu burada da gündeme getirmeye hazırlandığını öne sürdü.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın dün yaptığı açıklamalara da yer verirken, “Bizim Yunanistan’la ilişkilerimiz her zaman inişli çıkışlı oldu. Adaların durumuyla ilgili biraz.” sözlerini hatırlattı. Kalın, Yunan adalarında askerlerin bulunmasının yasadışı olduğunu vurgulamış, Lozan ve Paris Anlaşmaları’nı hatırlatmıştı.

‘ERDOĞAN ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR KOMŞU’

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas da gazeteye yaptığı açıklamada, Erdoğan’a yüklendi. Petsas, “Erdoğan, öngörülemeyen bir komşu. Bu yüzden uyanık davranmalıyız.” dedi.

NATO zirvesiyle ilgili de konuşan Petsas, “Erdoğan’ın NATO zirvesinde ortaya ne koyacağını az çok biliyoruz. Erdoğan’ın gündeme getirdiği silahsızlanma meselelerini sadece Türkiye gündeme getiriyor, dünyada başka hiçbir ülke bu meseleleri gündeme getirmiyor. Bizim için mesele basit. 4 nedenden dolayı bu konuda bir sorun görmüyoruz. BM’nin 51’inci maddesi, Kıbrıs’ta yaşanan olaylar, Ege’de ordunun bulunması ve Adalar üzerindeki tavrı.” dedi.

‘GEREKENİ YAPACAĞIZ’

Petsas, sözlerine, “Hiçbir şeyden korkmuyoruz ve her şeye hazırız. Egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Muhalefetin de bizimle aynı çizgide olması mutluluk verici. ‘Gerekeni yapacağız’ ifadeleriyle devam etti.

Ta Nea gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde Yunanistan’ı hedef almasının Atina yönetimini harekete geçireceğini savunurken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de daha önce bunun sinyallerini verdiğini hatırlattı.

“YUNANİSTAN KARŞILIK VERİR”

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi de “Ancak Erdoğan Yunanistan’ın Türkiye’nin tanımadığı 1923 Lozan Antlaşması’na atıfta bulunarak Türkiye’nin kıyılarındaki adalardan asker çekmesini tekrar talep ederse, Yunan lider buna karşı çıkmaya hazır.” ifadelerinde bulundu. Gazete, Miçotakis’in ‘belgelerle’ bu duruma tepki göstereceğini öne sürdü.

Kathimerini, Miçotakis’in çevresindekilere, Erdoğan ile bir yüzleşme forumu haline getirme niyetinde olmadığını, ancak Yunanistan’ın egemenliğini savunmaya devam edeceğini söylediğini de aktardı.

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