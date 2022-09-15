Yunan medyası: Erdoğan’ın saldırganlığı siyasi olarak etki yaratmıyor

Bu yılın ortalarına kadar Türkiye ile Yunanistan arasında rayında giden ilişkiler son haftalarda gerilirken, Yunan medyasından dikkat çekici bir analiz geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerilimi mercek altına aldı…

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının son dönemde Yunanistan’a karşı tonunu yükselttiğini hatırlatırken, yakın zamanda Türkiye’de yapılan bir araştırmanın detaylarını da paylaştı. Gazete, “Erdoğan’ın Yunanistan’a saldırıları siyasi olarak etki etmiyor” başlığını kullandı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 51.5’inin “Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim seçim gündemi yaratmak için” seçeneğini tercih ettiğini söyledi.

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINI ÖNE ÇIKARDILAR

Gazete, Erdoğan’ın Yunanistan’a karşı tonunu yükselttiğini yazarken ankette Türk halkının yüzde 64’ünün Yunanistan’ı düşman olarak görmediği de belirtildi.

Gazete, Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye karşıtı açıklamaları Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda güçlenmesine bağladığını belirtirken, “Fakat Türkiye halen ABD ile sorunları çözmeye çalışıyor ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, Washington’a giderek Wendy Sherman ve Victoria Nuland ile görüşecek” yorumuna yer verdi.

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