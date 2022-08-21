Yunan mirasçı Bodrum’un karşısındaki Kara Ada’yı istiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine üç mil uzaklıktaki turistik Kara Ada’nın dedesinden kalma miras olduğunu söyleyen ve 1922 yılında adanın sadece bir bölümünü sattığını iddia eden Yunanistan vatandaşı bir kadın dava açmaya hazırlanıyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine üç mil uzaklıktaki günü birlik tur tekneleri ve deniz turizminin en önemli duraklarından biri olan Kara Ada'nın dedelerinden kendisine miras kaldığını belirten Yunanistan vatandaşı Kalliopu Magli Mougrou, Yunanistan'ın önde gelen yayın organları demeç vererek adadaki mirasının istediğini belirtti.

KARA ADA'DAKİ MİRASI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Yunanistan'da yayın yapan Protothema Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde, Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'nda yaşayan Kalliopi Magli Mougrou'nun 1922 yılında mübadele döneminde dedelerinden Osmanlı tapusu ile birlikte kendisine miras kalan Kara Ada'nın bir bölümünü satmak zorunda kaldığını öne sürdü. Mougrou, adanın 1923 yılından itibaren tamamen Türkiye'nin kullanımına geçtiğini belirterek 9 kilometrekarelik adadaki miras ve haklarını geri almak için avukatları ile görüşmelere başladığını duyurdu.



İstanköy Adası ile Atina'da yapılan görüşmelerde Yunanistan topraklarında kalan ve Türk vatandaşlarının dava açarak Yunanistan'dan tazminat talep ettikleri bazı davaların Türkiye lehine sonuçlandığı belirtilerek Kara Ada için bu davaların örnek gösterileceği belirtildi.

1932'DE ADA TÜRKİYE'NİN MÜLKİYETİNE GEÇTİ

Kara Ada ile ilgili dedesinden kalma tapu, kontrat, vasiyetname, topografik haritalar ve belgeler olduğunu belirten Mougrou'nun iddiaları ülkede gündem oldu.

Haberde adanın 1912 Türk İtalyan savaşından sonra İtalya'nın kontrolüne geçtiği ardandın 1932'deki Türk- İtalyan Sözleşmesi ile adanın Türkiye'nin mülkiyetine bırakıldığı ifade edildi.

HER YIL 600 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Bodrum'a üç mil uzaklıktaki Kara Ada günübirlik tur tekneleri, yat ve deniz turizminin Ege'deki en önemli noktalarından biri. Yılda yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiği adada Bodrum Belediyesi'ne ait günübirlik tesisler ve ılıca bulunuyor.

Kara Ada'daki dalış turizmine açık Kaçakçı Koyu'nda ise batırılan bir uçak ve askeri gemi ile su altı resim ve heykel sergileri her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

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