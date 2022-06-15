Yunan muhalefet lideri, NATO Genel Sekreteri’ni Erdoğan’ın elçiliğini yapmakla suçladı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları sürerken, süreçle ilgili yürütülen diplomasi trafiğine ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in tutumuna Yunanistan'dan tepki geldi. Yunanistan'da muhalefetteki PASOK- Değişim Hareketi lideri Nikos Androulakis, Stoltenberg'i Erdoğan'ın elçisi gibi davranmakla suçladı.

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Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanırken, Yunanistan’da muhalefetteki PASOK- Değişim Hareketi lideri Nikos Androulakis’ten ilginç bir Erdoğan çıkışı geldi.

Androulakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elçisi gibi davranmakla suçladı.

PASOK- Değişim Hareketi lideri Nikos Androulakis, Stoltenberg’i Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik provokasyonlarına ilişkin açıklamaları ve İsveç, Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin yaptığı itirazlar nedeniyle eleştirdi.

Androulakis, “Maalesef bu Bay Stoltenberg’in otoriter Erdoğan rejimini, hatta Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya yönelik gaspçı tutumunu bile haklı çıkarmaya yönelik ilk çabası değil. ” dedi. Yunan muhalefet lideri sözlerine, “Maalesef hiç kimse hem Erdoğan’ın elçiliğini yapıp hem de NATO Genel Sekreteri olamaz.” dedi.

Stoltenberg, bugün yaptığı açıklamada “Müttefiklerimizin güvenlik endişelerini dikkate alarak üyelik sürecinin bir sonraki adımı üzerinde çalışıyoruz” demişti. NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın birliğe üyeliğine yönelik çekincelerini haklı bulmuş, İsveç ve Finlandiya’nın gerekli adımları atmaya başladığını belirtmişti. Stoltenberg, Ankara’nın endişelerinin ‘meşru’ olduğunun da altını çizmişti.

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