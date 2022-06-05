Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili konuştu, Erdoğan’a yanıt verdi

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son dönemde gerilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı’nı hedef alan “Miçotakis benim için bitmiştir.” sözleri gerilimi iyice artırmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Reuters haber ajansına röportaj verdi. Türkiye ile yaşanan krize de değinen Yunan Başbakan, NATO ülkelerinin iki ülke arasında yaşanan krizde Yunanistan'ı destekleyeceğini ima etti, "Türkiye şaşırmasın!" dedi.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Reuters haber ajansına konuştu, Türkiye ile yaşanan krize değindi.

Miçotakis, Türkiye’yle ilişkilere dair yaptığı açıklamada, “Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir.” dedi.

Yunanistan Başbakanı, “Bence tavrını değiştirmek Türkiye’nin elinde. Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’ın “Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere” sahip olduklarını da vurguladı. Miçotakis, “Biz, her haklı olduğumuzu iddia ettiğimizde, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini savunduk. Yunan adalarının egemenliğine ilişkin akıl almaz iddiaları kabul edemeyeceğimizi söyledik.” dedi.

‘NATO ÜLKELERİ BİZE DESTEK VERDİĞİNİ GÖSTERDİĞİNDE…’

Miçotakis, NATO ülkelerinin de Türkiye karşısında Yunanistan’ı desteklediğini ima ederek, “NATO içindeki müttefiklerimiz de bu konuda haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı…” dedi.

Yunanistan’ın Avrupa enerji krizine bakışı

Yunanistan Başbakanı, Reuters’a yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Avrupa enerji krizini hafifletmedeki potansiyel rolünün öneminden bahsetti.

Doğu Akdeniz’den Yunanistan üzerinden Avrupa’ya doğal gaz aktarma olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, tüm seçeneklerin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Miçotakis, “İsrail, Avrupa ne çözümle giderse gitsin, kesinlikle Yunanistan’ı dahil etmek zorunda kalacak.” dedi.

Yunanistan ve Türkiye ilişkileri son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışıyla iyice gerildi.

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