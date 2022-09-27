Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’nın Yunanistan’a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten yanıt geldi.

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Bu yılın ortalarına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor… Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara'nın Yunanistan'a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten yanıt geldi.

Miçotakis , Ankara’ya net bir mesaj göndererek, “Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam.” dedi. Yunanistan’ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, ‘Türkiye’nin yalnız bırakıldığını’ öne sürdü.

Miçotakis, “Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir” ifadelerinde de bulundu. Miçotakis, Türkiye’ye yönelik “Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa’nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var” dedi.

Son olarak Ankara'nın “bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ı çok sert bir dille eleştirmesiyle tırmanan gerilim, Yunanistan'ın bazı adaları silahlandırmasıyla patlama noktasına gelmişti.

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