Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını NATO ve BM’ye şikayet etti

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasını "kışkırtıcı" olarak niteleyerek, bu konuda NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek, Türkiye'nin bu açıklamasının kınanmasını istedi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Reuters, Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ege Adaları’yla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak NATO’ya ve Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup gönderdiğini açıkladı.

Haber, diplomatik kaynaklara dayandırıldı.

Salı günü Avrupa Birliği (AB), Erdoğan’ın Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamasının ve Türkiye’nin vakti geldiğinde “gereğini” yapmaya hazır olduğunu ifade etmesiyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Türkiye’nin de bu hafta AB, NATO ve BM’ye mektup göndererek, ihtilaflı hava sahaları, kıta sahanlığı ve Ege Adaları’nın silahsızlandırılması gibi konulardaki görüşlerini ve duruşunu açıkladığı belirtilmişti.

Türkiye ve Yunanistan, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi’ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs’a kadar birçok konuda anlaşmazlık içindeydi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e hitaben yazılan mektupta, “Türkiye’nin tavrı, NATO’nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında Birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir” dedi.

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