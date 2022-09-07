Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye AB’yi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine Atina’da tepkiler sürüyor. Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Türkiye'ye yönelik çok sert açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları Atina’da gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu katıldığı etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Atina yönetimi, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO’ya mektup göndermişti. Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildiği açıklandı.

Tartışma sürerken Yunanistan’dan son açıklama, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'dan geldi. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'yı dün akşam yemeğinde ağırlayan Sakellaropoulou, Türkiye'nin “AB'ye yönelik bir tehdit” olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE ENDİŞELİ ÇÜNKÜ YUNANİSTAN GÜÇLENİYOR’

“Türkiye'nin revizyonist politikalarının ve yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan'ı değil AB'nin tamamını tehdit ettiğini” savunan Sakellaropoulou, Türkiye'nin ve Rusya'nın bölgede ciddi bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ise, Türkiye'nin Yunanistan güçlenmesi nedeniyle endişeli olduğunu öne sürdü.

Erdoğan’ın son açıklamalarına değinen Panagiotopulos, “Her halükarda, karşı tarafa yönelik üslubu saldırgan bir seviyeye yükseltmeden projelerle cevap vermeyi tercih ediyoruz” dedi.

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