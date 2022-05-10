Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Dedeağaç’ta Amerikan varlığından memnunuz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, değiştirilen yeni Yunan-Amerikan savunma anlaşmasının Yunanistan'ın ulusal çıkarları için önemini vurguladı. Dendias, “Dedeağaç’ta Amerikan ordusunun varlığından memnunuz hatta anlaşmayı 10 yıl olarak uzatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, değiştirilen yeni Yunan-Amerikan savunma anlaşmasının Yunanistan’ın ulusal çıkarları için önemini vurguladı. Parlamentoda konuşma yapan Dendias, ABD ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşmasının bir yıldan 5 yıla çıkarılmasının hükümetin bir seçimi olduğunu ve ulusal çıkarlara uygun olduğu için anlaşmanın yenilendiğini söyledi.

“AMERİKAN ORDUSUNUN DEDEAĞAÇ'TA BULUNMASINDAN MEMNUNUZ”

Dendias konuşmasının devamında ise, “Aslında hükümetimiz bu savunma anlaşmasının on yıl olarak düzenlenmesini düşünüyordu. Ülkemizde Amerikan askeri varlığını istiyoruz, üsleri buraya getirme isteğinde olduğumuzu saklamadık. Amerikan askeri varlığını Dedeağaç’ta ve Giannouli kampında da olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden Bey’e ilk şikayet ettiği şey neydi? Onu rahatsız eden ve bunu kamuoyuna açıklayan ilk şey neydi? Aynen öyle” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET DEVEKUŞU GİBİ”

Dendias konuşmasında muhalefeti de sert bir şekilde eleştirerek, eylemsizliğin ve devekuşu gibi hareket etmenin vatanseverlik olmadığını belirterek “Yunanistan bu anlaşmayı dahada uzatmalı. Ufkumuzu genişletmek için daha güvenli olabilmemiz için içeride güvende hissetmek için bu anlaşmalar bir araçtır. Bizi güçlendirmek yerine zayıflatan ve sınırlayan fobik sendromlara geri dönmemeliyiz” dedi.

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