Yunanistan, Ege’de tartışmalı adalar arasında köprü yapacak

Yunanistan’ın Bodrum’a komşu ve Lozan Antlaşması’na göre yerleşimin olmaması gereken adalar arasında yer alan Kilimli (Kalimnos) ile Leros Adası’nı köprü ile birbirine bağlama projesi ortaya çıktı. Projenin geliştirilmiş bölümünde ise toplamda Türkiye kıyılarına yakın 10 adanın köprülerle birbirine bağlanmasının planlandığı bildirildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 8 mil uzaklıkta olan ve Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması gereken adalar arasında yer alan Kilimli ile Bodrum'a 10 mil uzaklıktaki Leros Adası'nın birbirine köprü ile bağlanmasının gündeme gelmesi iki adadaki turizmcileri ve yerel halkı heyecanlandırdı.

PROJE 4 YIL ÖNCE HAZIRLANDI

Yunanistan'da yayın yapan www.iefimerida.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde Ege'nin Güneydoğusu'nda kalan ve birbirine yakın iki adada kesintisiz ve kolay hareket edebilmek için turizm projelerinden biri olan Kilimli- Leros Köprüsü'nün iki adanın yerel yönetimleri ve turizmcileri tarafından hazırlanarak hükümete sunulduğu belirtildi.

İKİ ADAYI 760 METRELİK KÖPRÜ İLE BİRBİRİNE BAĞLAYACAKLAR

2018 yılında hazırlanan projede iki adayı birbirine bağlayacak proje kapsamında adalar arasındaki “Kaya Adalar” dan olan Megalo Glaronisi, Mikrὸ Glaronisi ve Velona’ya paralel uzanan bir köprü kompleksi üzerinden bir yol geçişi yapılması önerildiği köprünün uzunluğunun 760 metre ve yüksekliğinin ise 60 metre olacağı belirtildi.

KÖPRÜ BAĞLANTISI TARTIŞMALI KEÇİ ADASI'NIDA (PSERİMOS)DA KAPSIYOR

Projenin geçtiğimiz Haziran ayında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in ziyaret ettiği ve tartışmalı adalar arasında yer alan ancak Yunanistan'ın önce yerleşime açtığı ardından silahlandırdığı geçtiğimiz ay ise okul açma çalışması başlattığı Bodrum'a 4 mil uzaklıktaki Platio ve Keçi Adası'nıda (Pserimos) kapsadığı açıklandı.

EGE'DE TARTIŞMALI ADALARI KÖPRÜ İLE BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Projenin ileri safhasında ise Ege Denizi'ndeki Türkiye kıyılarına yakın olan Andros – Tinos, Milos – Kimolos ve Folegandros – Sikinos adalarınında köprülerle birbirine bağlanması için çalışmalara yapıldığı belirtildi.

Adalar arasında yapılacak köprü maliyetlerinin ise 270 Milyon ile 630 milyon Euro arasında değiştiği belirtildi.

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