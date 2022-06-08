Yunanistan göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye planları ortaya çıktı

Yunanistan, 2020 yılında yaşanan göçmen krizinin ardından bu yıl benzer manzaralarla karşılaşmamak için harekete geçti. Yunan polisi Türkiye sınırında teyakkuza geçerken, Atina yönetimi Ege üzerinde de devriyelerini yoğunlaştırdı.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanırken, Atina yönetimi, Türkiye’den gelebilecek göçmen akımına karşı harekete geçti.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin, Dedeağaç sınırında 2020 yılında yaşanan olayların benzerlerinin tekrarlanmaması için yeni planları devreye sokmaya hazırlandığını yazdı.

Gazete, Yunan polisinin göçmenlere karşı acil durum planlarını güncellediğini aktardı. Buna göre, Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesi ve Türkiye sınırı boyunca üniformalı polislerin sayısının ve devriyelerinin artırılmasına karar verildi. Yetkililer, sınır boyunca takviye ekiplerin konuşlandırılmaya başlandığını duyurdu.

TÜRKLERİN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELERE DE TAKVİYELER ARTTI

Batı Trakya Türklerinin de yoğun nüfusa sahip olduğu Gümilcine ve İskeçe bölgelerine de polis takviyelerinin yapılacağı aktarılırken, genel bir kriz durumunda bölgeye kuzey Yunanistan’ın her yerinden polis memurlarının gönderileceği vurgulandı. Dedeağaç’a İHA ve TOMA benzeri araçların da gönderileceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ismi açıklanmayan bir polis yetkilisi, Kathimerini’ye, Dedeağaç’a göz yaşartıcı gaz ve flaş bombalarının taşınmaya başlandığını, ek malzeme alımı için önerilerde bulunulduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE’DE HAREKETLİLİK BAŞLADI’

Doğu Ege ile ilgili olarak da konuşan kaynak, Yunan sahil güvenlik yetkililerinin son birkaç gün içinde Türkiye kıyılarında Çeşme yakınlarında 400-500 göçmenin Yunanistan’a geçmeye çalışacağı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Yunan yetkililer, yaz aylarıyla birlikte Türkiye üzerinden İtalya’ya geçmeye çalışan göçmen sayısında da artış beklediklerini açıkladı.

Önlem olarak, sahil güvenlik söz konusu deniz bölgesinde devriyeleri yoğunlaştırırken, önümüzdeki birkaç gün içinde Girit’teki Tympaki Havalimanı’nda bulunan kiralık bir İsrail insansız hava aracının etkinleştirilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMIŞTI

Yunanistan Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Türkiye ile sınır çitini 26 km genişleteceklerini söylemişti.

Yunan Bakan “Mart 2020'de Evros'ta yaşananlar artık herkes tarafından biliniyor. Bu, yasadışı göçmenlerin ve mültecilerin Yunan topraklarına girmek için kendiliğinden bir girişim değil, Türk makamları tarafından yasadışı göçmenleri kullanarak Yunan sınırlarını büyük ölçüde ihlal etme niyeti olan organize bir operasyondu ” sözleriyle Ankara yönetimini suçlamıştı.

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