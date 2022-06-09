Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar

Polislere farklı kategorilerde hazırlık eğitimleri verildiği belirtilirken Meriç yakınlarındaki görevlilerin sayısının artırıldığı da kaydedildi. Öte yandan yetkililer bu noktalardan mülteci geçişinin geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla olabileceğini söyledi.

Yunan yetkililerin İskeçe ve Rodop bölgelerinde önlemleri artırdığı kaydedildi.

GÖZ YAŞARTICI BOMBA GÖNDERDİLER

Önlemler arasında tazyikli su yerine İHA’larla takibin getirildiği belirtilirken, Kathimerini’ye konuşan polis kaynakları, göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarının da Meriç yakınlarına gönderildiğini duyurdu. Yetkililer yeni sistemlerin de gönderileceğini belirtti.

Öte yandan Ege’den de olası bir mülteci akınına karşın Yunan yetkililerin bölgede önlemleri artırdığı da kaydedildi. Yetkililer, devriye ekiplerinin de daha sık devriye gezdiğini aktardı.

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