Yunanistan rahat durmuyor: Adalara çok namlulu Sırp roket atarları yerleştirecek

Yunanistan’ın Sırbistan’dan satın alacağı 40-70 km. menzilli çok namlulu roketatarları Ege’deki adalara yerleştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Lozan Antlaşması'na göre silahlandırılmaması ve imara açılmaması gereken Ege adalarındaki askeri gücünü Türkiye'nin tepkisine rağmen arttırmayı sürdürürken bu kez de Sırbistan'dan satın alacağı ve 40-70km. menzili olan Tamnava marka çok namlulu roketatarları Ege ‘deki Türkiye'ye komşu adalara yerleştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Sırbistan'ın “Balkan Güvenlik Sistemi”/”Balkanska sefikštika mreža” tarafından yayımlanan bir habere göre, Yunanistan'ın Sırbistan'dan 70 km ve 40 km menzile sahip Sırp yapımı Tamnava çok namlulu roketatarlarla ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberde Sırbistan'ın, Yunanistan'ın Ege Denizi adalarına konuşlandırdığı RM-70 çoklu roketatar sistemlerinin bir kısmını Ukrayna'ya bağışlamayı planladığı belirtildi.

Bu nedenle yaklaşık bir ay önce Belgrad'dan bir heyetin Atina'ya gelerek Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda temaslarda bulunarak analiz edilmek üzere ilgili paketi sunduğu ileri sürüldü. Haber Yunanistan medyasında geniş yer buldu.

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