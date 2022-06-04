Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Türkiye karşıtı sözler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yerel basına yaptığı açıklamalarda Türkiye karşıtı ifadelerde bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Yunanistan ile ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Ankara-Atina hattında gerilim yükselirken, Yunanistan’dan Türkiye ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi…

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Yunan Manifesto gazetesine demeç verdi. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarını değerlendiren ve bu konuda açıklamalar yapan Panagiopopulos, “Türkiye Yunanistan ile askeri çatışmaya girerse ağır sonuçları olacağının farkında. Bizim savunma güçlerimiz tüm zamanların en yüksek seviyesinde, tamamen hazırız. Türkiye’yi bizden uzak tutan şey askeri gücümüz çünkü onlar ağır sonuçların farkında” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde Yunanistan’ı eleştiren ve ikili ilişkileri sonlandırdığına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Panagiotopulos, “Erdoğan ne zaman ülkesinde sorunla karşılaşsa ya da tehdit altında hissetse gerilimi artırıyor. Erdoğan’ın açıklamaları Yunanistan’ın uluslararası kamuoyunda sunduğu savları güçlendiriyor” dedi.

ERDOĞAN’A YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta içinde Yunanistan ile ikili ilişkileri sonlandırdığına yönelik açıklamaları da değerlendiren Yunan bakan, “Biz iletişim kanallarını kesmedik fakat diyalog agresif sözler ve provokatif davranışlar diyaloğun istikrarını bozuyor” ifadesini kullandı. Panagiotopulos sözlerine, “Türkiye Cumhurbaşkanı şunu anlamalı, Yunanistan egemenlik haklarının savunmasından taviz vermeyecektir” diye devam etti.

Yunan bakan, Türkiye’nin ABD’den F-16 satın almasıyla ilgili olarak “Ankara’nın genel tavırları bu satışın onaylanıp onaylanmamasında belirleyici olacak” dedi.

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