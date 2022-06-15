Yunanistan uçağında 68 yolcu korku dolu anlar yaşadı

Ege’deki Midilli Adası’ndan 68 yolcusu ile hareket ederek Atina’ya gitmek üzere piste çıkıp harekete geçtiği anda uçağın içine duman doldu. Büyük panik yaşanması üzerine pilot uçağı durdurdu, yolcular boşaltıldı.

Yaşar ANTER

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Midilli Adası'ndan hareket ederek Atina'ya gitmek üzere piste çıkan Olimpik Hava Yolları'na (Olympic Air) ait ATR 72- 600 tipi yolcu uçağının havalanmak için harekete geçtiği anda içerisine aniden dumanların dolması uçakta yangın paniği yaşanmasına neden oldu.

Pilotun yolcular ve hosteslerin uyarısı üzerine durdurduğu uçağın etrafını hemen Midilli havalimanı İtfaiye ekipleri müdahale etti. Motorları durdurulan uçaktaki 68 yolcu ile mürettebat tahliye edildi.

Dumana uçaktaki bir kısa devrenin neden olduğu ve uçağın pistten çekiciler yardımı ile çekildiği belirtildi. Yolcular başka bir uçak ile Atina'ya gönderildi.

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