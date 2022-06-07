Yunanistan ve Türkiye’yi ziyareti bekleniyordu: Almanya Dışişleri Bakanı Covid-19’a yakalandı

Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yurtdışı gezisinin ilk durağı olan Pakistan'da corona virüse yakalanmasının ardından geziyi yarıda kesti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yurtdışı gezisinin ilk durağı olan Pakistan’da corona virüsüne yakalanmasının ardından geziyi yarıda kesti.

Baerbock’ın gezi kapsamında Yunanistan ve Türkiye’yi de ziyaret etmesi bekleniyordu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde İslamabad’da Pakistanlı mevkidaşı ile görüşen Baerbock’ın önümüzdeki tüm görüşmeleri iptal ettiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Baerbock’ın öğle yemeği sonrasında tat alma duyusunu kaybettiğini fark ettiği ve bu nedenle COVID testi yaptırdığı ifadesi yer aldı.

Bakanlık, bakanın sabah saatlerinde uyguladığı hızlı COVID testinin ise negatif sonuç verdiği belirtti.

Baerbock’ın Almanya’ya dönüş tarihi belli değil.

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