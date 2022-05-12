Yunanistan’da ABD ve savaş karşıtı gösteri

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

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Atina'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Anlaşma ile NATO üslerinin ülkedeki konuşlanma süresinin uzatılmasına karşı olan göstericiler, “Halk katillerine toprak yok, su yok”, “NATO'dan çekilin”, “Üsleri kapatın”, “Müdahalelere karışmayın” sloganları attı.

Hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan anlaşmanın parlamentoda ilerleyen saatlerde onaylanması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, söz konusu anlaşmanın Yunanistan'ın uluslararası alanda konumunu yükselttiğini ve Yunanistan’ı ABD'nin Akdeniz’deki ana muhatabı haline getirdiğini savunuyor.

Ana muhalefet partisi SYRIZA ise, anlaşmanın sadece güvenlik anlamına gelmediği konusunda hükümeti uyararak, Miçotakis’i hiçbir şey vermeden her şeyi isteyen bir anlaşmaya oy vermeye hazır olmakla suçluyor.

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