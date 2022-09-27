Yunanistan’da aşırı sağcı yeni siyasi parti: Asıl tehdit Türkiye değil komünistler

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim büyürken, Yunanistan’da aşırı sağcı bağımsız milletvekili Konstantinos Bogdanos yeni bir siyasi parti kurdu. Bogdanos, geçen yıl ülkedeki en büyük tehdidin Türkiye değil komünistler olduğunu söylemesi nedeniyle iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden ihraç edilmişti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yle artan gerilim Yunanistan'da gündemin ilk sırasına yerleşirken, aşırı sağcı bağımsız milletvekili Konstantinos Bogdanos, dün yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı. Değişim için Vatansever Güç (PATRIDA) isimli yeni partinin kuruluşunu ilan eden Bogdanos, Parlamento'da temsil edilecek partinin ilkelerinin “vatan, din, aile ve ekonomik özgürlük” olduğunu belirtti.

Bogdanos, geçen yıl Yunanistan'daki komünistlerin ülke için Türkiye'den daha büyük bir tehdit olduğu yönündeki açıklamalarının tartışmalara yol açması sonrasında iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden ihraç edilmişti.

Göçmen karşıtlığıyla da tartışma yaratan Bogdanos, yeni partiyle ilgili açıklamasında “geri adım atmadan savaşacağız. Çocuklarımızın geleceği için” ifadelerini kullandı.

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