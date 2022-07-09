Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Yunanistan orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor.
Yunanistan’da yaz mevsimiyle yoğunlaşan orman yangınları ile mücadele sürüyor.
Başkent Atina’nın yakınlarındaki sahil kasabası Porto Germeno’da çıkan yangın, yerleşim birimlerini de etkilerken, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Şiddetli rüzgar ile birlikte yangına müdahale zorlaşırken yetkililer bazı noktalarda vatandaşlarına “bölgeyi terk edin” çağrısını yaptı.
Yaz aylarında orman yangınlarının arttığı Yunanistan’da geçen yıl 300 bin hektarlık alan kül olmuştu. Son 30 yılın en yüksek sıcak hava dalgasını yaşayan Yunanistan’da geçen yıl yaşanan yangın felaketi sonrasında hükümet önlemlerini artırmıştı.
Yunanistan tarihinin en ölümcül yangın felaketi 2018’de meydana gelmişti. Başkent Atina yakınlarındaki Mati kasabasında başlayan yangında 102 insan yaşamını yitirmiş ve binlerce insanın evi kül olmuştu.