Yunanistan’da şaşkına çeviren olay: Kazazedeyi kurtarmaya giden itfaiye eri eşiyle karşılaştı

Yunanistan'da meydana gelen bir kazada, olay yerine giden itfaiye ekibi, otomobilde sikışan kadını kurtarmak için seferber oldu. Olaya müdahale eden itfaiye eri, yaralı kadının eşi olduğu görünce büyük şok yaşadı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın İlia kenti yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu ve ardından sürücünün otomobilde sıkıştığı belirtildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibindeki erin birisi sıkışan kadını kurtarmaya çalıştığı sırada eşi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Yunanistan'ın İlia kentine bağlı Pineia Köyü yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu ve kadın sürücünün otomobilde sıkıştığı ihbarı üzerine Amaliada İtfaiye kurtarma ekibi olay yerine gitti.

KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI KADIN EŞİ ÇIKTI

Ters dönen arabadaki kadın sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken otomobildeki kadını kurtarmaya çalışan erlerden biri kadının eşi olduğunu görünce büyük şok yaşandı.

Kadın sürücü itfaiye eri eşi ve arkadaşlarının yardımı ile bir saat içerisinde araçtan çıkartılarak Pirgos Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye eri ambulansa binerek eşi ile birlikte hastaneye gitti, kadın sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı.

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