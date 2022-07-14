Yunanistan’dan Almanlara ‘Kışı bizde geçirin’ çağrısı

Yunan yetkililer, enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle zorlu bir kış geçirmeye hazırlanan Almanya halkına, kışı Yunanistan’da geçirme çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da son aylarda açıklanan yüksek enflasyon rakamları ve doğalgaz fiyatlarında beklenen büyük artışa vurgu yapan Yunan yetkililer, Almanları ve Almanya’da yaşayanları, kış aylarını Yunanistan’da geçirmeye davet etti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Kışı Akdeniz ikliminde, Yunan misafirperverliği, ılıman bir hava ve üst düzey hizmet kalitesi ile geçirmek isteyen Alman emeklileri ağırlamak biz Yunanlar için büyük bir mutluluk olacaktır” ifadelerini kullanarak “Biz burada sizi bekliyoruz” dedi.

‘KRİZDEN UZAK YAŞAM’ VAADİ

Yunanistan’ın en turistik bölgelerinden Girit Adası’nda yer alan Hanya kentinin belediye başkanı Panagiotis Simandirakis de Bild gazetesine verdiği demeçte Bakan Kikilias’ın çağrısına benzer bir açıklamada bulundu. “Önümüzdeki kış bize gelip, krizlerden uzak bir şekilde burada yaşamak isteyen her Alman’ı davet ediyoruz” diyen Simandirakis, Girit Adası’nın bir “Kriz Kışı”nı atlamak için çok uygun bir yer olduğunu ve Ada’daki evlerde kalorifere ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Simandirakis ayrıca, “Hiçbir Alman’ın Yunanistan’da üşümeyeceğini” dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Almanya'da her eve ek 5000 euro doğalgaz maliyeti

İlginizi Çekebilir Rusya doğalgazı kesti, Avrupa'da kriz korkusu büyüyor