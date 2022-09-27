Yunanistan’dan Erdoğan hamlesi: Bugün saat 11’de yanıt verecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ABD de dahil olurken, Atina yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Bu yılın ortalarına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor… Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD’ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye’nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’nın Yunanistan’a yönelik sert sözlerine bugün karşılık gelmesi bekleniyor.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Erdoğan’a ve Türkiye’ye yanıt vereceğini aktardı. Gazete, Miçotakis’in kabine toplantısında TSİ 11.00’da yapacağı konuşmada bu gerilimi ve konuyu gündemine alacağını yazdı. Gazete, Erdoğan’a yanıtın ve ülkenin izleyeceği hamlelerin masada olduğunu aktardı.

Ankara’nın “bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yunanistan’ı çok sert bir dille eleştirmesiyle tırmanan gerilim, Yunanistan’ın bazı adaları silahlandırmasıyla patlama noktasına gelmişti.

Ta Nea, dün Türkiye’nin nota verdiğine de dikkat çekerken, “Bu gergin atmosferde, başbakanın duruşu ve vereceği mesaj bütün taraflar tarafından merakla bekleniyor” yorumunu yaptı.

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