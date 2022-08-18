Yunanistan’dan küstah açıklama: Türkiye’yi suçladılar

Son dönemde özellikle Ege'de Türkiye-Yunanistan arasında mülteci gerilimi yaşanırken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan küstah bir açıklama geldi. Yunanistan, sınırdaki Meriç Nehri üzerinde yaklaşık 7 gündür bir adacık üzerinde mahsur kalarak dünyanın gündemine oturan göçmenlerle ilgili Türkiye'yi suçladı.

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Meriç nehrindeki bir adacıkta geçen ay mahsur kalan 38 Suriyeli göçmenin Yunan makamları tarafından tahliye edilerek Yunanistan topraklarına götürülmesinin yankıları sürüyor.

22 erkek, biri hamile 9 kadın ve 7 çocuktan oluşan göçmenlerin yaşadığı çaresiz olay uluslararası kamuoyunda gündemini korurken, Atina hükümetinden küstah bir açıklama geldi.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yaşananlarla ilgili Türkiye’yi suçlayarak, ‘yeni bir sorun yaratmak için’ göçmenleri adada mahsur bıraktığını öne sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, göçü silah olarak kullanmayı sürdürürken, sınırda yeni bir kriz yaratmak istiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan’ın Türkiye ile sınırını oluşturan Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç Nehri üzerinde 38 göçmen 7 gün boyunca mahsur kalmış, burada 5 yaşındaki bir kız çocuğu akrep sokması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Umutsuz bekleyişin ardından göçmenler pazartesi günü kurtarılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan topraklarına ulaşan 38 göçmenin 35’inin Suriyeli 3’ünün ise Filistinli olduğu aktarıldı. Yunan basını, sanıkların ifadesinde, ” Türk askeri polisi tarafından Yunan topraklarına girmeye teşvik edildiklerini” söylediklerini öne sürerken, sonunda Lavara bölgesinde yakalandıkları aktarıldı.

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