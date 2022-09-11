Yunanistan’ın hedef aldığı gemi Mavi Marmara çıktı

Çanakkale Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli gemiye Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından taciz ateşi açılmıştı. Geminin, 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı “Anatolian” isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail’in uluslararası sularda saldırdığı “Mavi Marmara” olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Küresel deniz taşımacılığını izleyen Marine Traffic web sitesinden aktardığına göre, ‘Anatolian’ isimli geminin daha önce Mavi Marmara olarak adlandırıldığı açıklandı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan ‘Mavi Marmara’ gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

İKİNCİ KEZ HEDEF OLDU

Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyeceğini söylemişti

Yunanistan’ın saldırısı ile “Mavi Marmara”, uluslararası sularda İsrail’in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

Eski adı Mavi Marmara olan “Anatolian”, üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık artırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Eski ismi ‘Mavi Marmara’ olan ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarılırken, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı belirtilirken, gemide bulunan silahlı muhafızların karşılık verdiği, buna rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılarak devam ettiği, askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırının sona erdiği anlatılmıştı.

İlginizi Çekebilir Taciz ateşi açan Yunanistan'dan garip açıklama: Gemi şüpheliydi, havaya uyarı ateşi açıldı

İlginizi Çekebilir Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan'a tek kelime ile cevap verdi

İlginizi Çekebilir 2 Yunan Sahil Güvenlik ekibi uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı