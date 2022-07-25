Zelenskiy: Rusya Avrupa’ya karşı açıkça bir gaz savaşı yürütüyor

Rusya'nın Avrupa'ya giden gazı azaltma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin bakıma alınması nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşüreceğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Avrupa’ya karşı açıkça “gaz savaşı” yürüttüğünü ifade etti.

Zelenskiy, “Kuzey Akım türbini ile ilgili tavize rağmen Rusya, sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu gibi Avrupa ülkelerine gaz tedarikine devam etmeyecek. Bütün bunlar, Avrupalıların kışa hazırlanmalarını mümkün olduğunca zorlaştırmak için Rusya tarafından kasıtlı olarak yapılıyor” ifadelerini kullanarak, “Bu, Rusya’nın birleşik bir Avrupa’ya karşı yürüttüğü açıkça bir gaz savaşıdır. Tam olarak böyle algılanmalıdır” dedi.

“BUNLAR TERÖRÜN FARKLI BİÇİMLERİDİR”

Avrupa'daki insanların Rusya'nın umurunda olmadığını belirten Zelenskiy, “İnsanlara ne olacağı, nasıl acı çekecekleri umurlarında değil. Limanların kapanmasından kaynaklanan açlıktan, kışın soğuğundan, yoksulluktan ya da işgalden” ifadelerini kullanarak, “Bunlar terörün farklı biçimleridir” dedi.

RUSYA GAZ AKIŞINI YARI YARIYA DÜŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa’ya tekrar 67 milyon metreküp gaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle gaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurarak, “Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak Gazprom, Portovaya CS’de başka bir Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor” demişti.

Gazprom ayrıca, 27 Temmuz sabahı 07.00’de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım’dan gaz sevkiyatının 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe düşeceğini belirtmişti.

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