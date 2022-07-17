Zelenskiy: Rusya’nın füzeleri birliğimizi bozamayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıların birlik ve beraberliğinin bozulmayacağını ifade ederek, "Rusya'nın füzeleri ve topları birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacak" dedi.

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Dün gece yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında 32 yıl önce Ukrayna Devlet Egemenlik Bildirgesi’nin onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, “Uzun yıllar sonra halkımızın bağımsız yaşama hakkını teyit eden ilk belgeydi. Bağımsız ve demokratik bir şekilde. Rusya’nın hiçbir füze ve topunun birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacağı açıktır. Ukrayna birliğinin yalanlar veya yıldırma, sahte bilgi veya komplo teorileriyle bozulamayacağı da aynı derecede açık olmalıdır” dedi.

ACIMASIZ SALDIRILARA DAYANDIK

Ukrayna halkının ve ordusunun, Rusya’nın saldırılarına dayandığını ve 24 Şubattan sonra işgal edilen bölgelerin bir kısmını geri almayı başardığını belirten Zelenskiy, “Devletimizin şu anda işgal altındaki diğer bölgelerini yavaş yavaş kurtaracağız. Böyle bir savaş sırasında Avrupa Birliği adayı statüsünü elde edebildik. Kamu kurumlarının istikrarını sağladık. Devletteki tüm lojistik süreçler, askeri ve ekonomik, yeniden kanalize edildi. En önemlisi, çatışmaların ve çelişkilerin üstesinden gelerek birliğimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.

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