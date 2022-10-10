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Zelenskiy saldırılar sonrası Biden ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

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Zelenskiy saldırılar sonrası Biden ile görüştü

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir.” ifadesini kullandı.

FÜZE VE ROKET SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna’nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

Zelenskiy, geçen ay CBS News’e verdiği röportajda, ABD’nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti. AA

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