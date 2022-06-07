Zelenskiy’den Ukrayna’daki tahılın taşınmasıyla ilgili açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da kutlanan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ukrayna'nın tahıl ihraç etmek için alternatif yollar bulmaya çalıştığını da belirten Zelenskiy, limanların Ukrayna tahılının taşınması için bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’da kutlanan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Zelenskiy burada yaptığı konuşmasında, Ukrayna’nın, birkaç ülke ve Birleşmiş Milletler (BM) ile engelsiz tahıl ihracatı için limanların önündeki engellerin kaldırılması için müzakere ettiğini söyledi. Zelenskiy, “Tahıl ihraç etmeye hazır olmamız bizim için önemli. İhracat yapmadığımız için gıda kıtlığının Ukrayna’dan kaynaklandığına dair Rusya’nın söylentisi mevcut. Bu doğru değil ve bunu çok iyi biliyorsunuz” dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna limanlarının durumuna dair görüştüklerini kaydederek, “Gemiler için bir güvenlik koridoruna ihtiyacımız var ki o veya bu ülkenin filosu tahılın ihracatını garantiye alsın. Hem İngiltere hem de Türkiye ile görüştük. Türkiye şimdi bize nasıl garanti vereceği konusunda bir format bulmaya çalışıyor” dedi. Zelenskiy’e göre, Ankara’daki toplantıda Türkiye ve Rusya temsilcileri, Ukrayna tahıl ihracatı sırasında Türk filosu için güvenlik garantileri konusunu gündeme getirebilir.

TAHILIN TAŞINMASI İÇİN LİMANLAR ÖNCELİKLİ

Ukrayna’nın tahıl ihraç etmek için alternatif yollar bulmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, Tahılımızı ihraç etmek için birkaç seçenek var. Ukrayna demiryolları aracılığı ile küçük hacimli ihracat konusunda yakın ülkeler, Baltık ülkeleri, Polonya ile müzakere ediyoruz. Ama bu ne bizim için ne de onlar için iyi bir seçenek değil dedi. Uzun ihracat süresi nedeniyle bunun öncelikli olmadığını ifade eden Zelenskiy, “Limanların Ukrayna tahılının taşınması için bir öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Çok hızlı ihraç edebiliriz. Şimdi 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız o zaman? Bu yüzden limanlar olmadan yapamayız” dedi.

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