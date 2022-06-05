Zelenskiy: Severodonetsk’te çatışmalar şiddetlendi

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy günlük ulusa sesleniş konuşmasında “savaşın 101’inci gününde Donetsk bölgesindeki Svyatohirsk Lavra’daki All Saints Manastırının Rus saldırı sonucunda yandığını bildirdi. Zelenski, Tam ölçekli savaş sırasında, 113 kilise Rus bombardımanı nedeniyle yok edildi veya hasar gördü” dedi.

Rus birliklerinin yine Sumy bölgesinin sınır bölgelerini, Mykolaivi, Zaporizhzhia ve Harkiv bölgesini hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, Severodonetskte sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti. Zelenskiy, “Lysychansk, Marinka, Kurakhove ve Donbas’ın diğer şehirlerinde de durum zor. Sürekli hava saldırıları, topçu ve füze ateşi. Bu sabah itibarıyla Ukrayna’ya karşı kullanılan çeşitli Rus füzelerinin toplam sayısı şimdiden 2 bin 503e ulaştı. Kahramanlarımız pozisyonlarını koruyor ve düşmana maksimum kayıp vermek için her şeyi yapıyor” dedi.

‘RUSYA GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI’

Öte yandan, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Severodonetsk şehrini kaybettiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrini kaybettiği açıklandı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus ordusu şehrin yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyordu, ancak son 2 gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar” dedi.

Rus ordusu yetkilileri ise, dün Ukrayna ordusunun Severodonetsk'ten çekildiğini iddia etmişti. Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna güçleri şehri geri almak için savaşıyor. Askerlerimiz şehirde yeniden konuşlanmayı ve bir savunma hattı kurmayı başardı. Şu anda şehrin tam kontrolünü yeniden sağlamak için gerekli her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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