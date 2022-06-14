Zenginler Rusya’yı terk ediyor

Ukrayna işgali sonrası hayata geçen yaptırımlar Rusya'yı sarsarken, yeni bir araştırmaya göre 1 milyon dolardan çok parası olan Rusların yaklaşık yüzde 15’inin 2022 sonuna kadar başka ülkelere göç etmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Farklı ülkelerde yapılan yeni bir göç araştırmasına göre, bu yıl içinde 15 binden fazla Rus milyonerin Rusya’dan ayrılması bekleniyor.

İngiliz Guardian gazetesi, zenginlerin yurtdışında vatandaşlık kazanmasına aracılık eden Londra merkezli Henley&Partners şirketinin araştırmasına göre 1 milyon dolardan çok parası olan Rusların yaklaşık yüzde 15'inin 2022 sonuna kadar başka ülkelere göç etmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Verileri analiz eden araştırmacı Andrew Amoils, “Rusya'dan ayrılan zenginlerin sayısı son 10 yılda düzenli olarak artıyor. Bu durum ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların bir ön göstergesi. Tarihsel olarak büyük ülkelerdeki çöküş öncesinde zengin kişilerin göçü hızlanır” dedi.

Ukrayna işgali sonrasında Batı'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya'da, orta sınıfın savaş nedeniyle ülkeden kaçının hızlandığı haberleri daha önce de basına yansımıştı.

ABD VE AVRUPA ESKİSİ KADAR ÇEKİCİ DEĞİL

Henley&Partners araştırmasına göre, dünyada en zengin kesim çoğunlukla ABD ve Avrupa'da yaşamayı tercih ediyor ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) zenginlerin göç ettiği ülkeler arasında yakında birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor. İngiltere ve ABD'nin zenginler için eski çekiciliğini kaybettiği belirtilen araştırmada, Avustralya, Singapur ve İsrail'in de zenginler için giderek daha çekici hale geldiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Malta, Mauritius ve Monaco da zenginlerin göç ettiği yerler sıralamasında son dönemde hızla yükseliyor.